Главные новости за 5 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области открыли движение по Темерницкой развязке, ключевому элементу Северного радиуса. Объект стоимостью 2,5 млрд рублей стал частью масштабного Ростовского транспортного кольца протяженностью 112 км.

ПАО ТАНТК им. Бериева сменило статус на непубличный. Южное ГУ Банка России по поручению Банка России освободило ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (ТАНТК) от обязанности раскрывать информацию в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».

В Первомайском райсуде Краснодара обвинение в прениях по делу бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой предложило назначить подсудимой наказание в виде 20 лет колонии. Гособвинитель Алексей Харин также попросил взыскать с подсудимой штраф 170 млн руб. и лишить ее государственных наград.

Стоимость квадратного метра элитных новостроек в Ростове-на-Дону за год выросла на 79% и достигла 490,4 тыс. руб. в ноябре 2025 года. Годом ранее аналогичный показатель составлял 273,7 тыс. руб.

Городская дума Новочеркасска большинством голосов утвердила на пост главы города бывшего главу Советского района Ростова-на-Дону Павла Исакова.

В Ростовской области переизбрали президента Торгово-промышленной палаты. Им стал Николай Присяжнюк. Руководящие органы Палаты до 2030 года утвердили 2 декабря в рамках III съезда.