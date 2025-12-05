Прокуратура попросила назначить экс-судье Елене Золотаревой 20 лет колонии

В Первомайском райсуде Краснодара обвинение в прениях по делу бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой предложило назначить подсудимой наказание в виде 20 лет колонии, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Гособвинитель Алексей Харин также попросил взыскать с подсудимой штраф 170 млн руб. и лишить ее государственных наград.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Предполагаемым сообщникам Елены Золотаревой обвинение также предлагает назначить серьезные наказания: экс-заместителю председателя облсуда Татьяне Юровой – 18 лет лишения свободы и штраф в сумме 120 млн руб., бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова Георгию Бондаренко – 7 лет лишения свободы со штрафом в сумме 4 млн руб., бывшему начальнику областного судебного департамента Андрею Рощевскому – 10 лет лишения свободы и штраф в сумме 50 млн руб.

По версии обвинения, в 2022 году судьи Золотарева и Юрова получили в виде взяток в общей сложности 21 млн руб. Бондаренко и Рощевский выступали посредниками. Получив незаконное вознаграждение, глава областного суда давала указания судьям выносить нужные решения в уголовных и гражданских процессах. Речь шла о сокращении сроков лишения свободы, а также о взыскании долгов и разделе семейного имущества.

Елена Золотарева была арестована в июне 2023 года и до сих пор находится под стражей, как и остальные подсудимые. В уголовном деле был еще один фигурант – предприниматель Альберт Романов, но он заключил контракт с Минобороны, в связи с чем производство в отношении него приостановлено.

Анна Перова, Краснодар