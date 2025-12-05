В Ростове цены на элитную недвижимость выросли на 79% в 2025 году

Стоимость квадратного метра элитных новостроек в Ростове-на-Дону за год выросла на 79% и достигла 490,4 тыс. руб. в ноябре 2025 года. Годом ранее аналогичный показатель составлял 273,7 тыс. руб. Такие данные приводит аналитическая система «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации экспертов, сейчас предложение жилья данного класса на первичном рынке города сконцентрировано только в Кировском районе. Там средняя цена «квадрата» в элитном сегменте за год поднялась с 401,2 тыс. руб. до 490,4 тыс. руб. — рост составил 22,2%. Год назад элитное жилье также продавалось в Пролетарском районе.

«Общий рост на рынке элитной недвижимости значительно превышает динамику цен в среднем по городу. Стоимость квадрата в новостройках в октябре увеличилась почти на 5% и составила 159,7 тыс. руб.»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко