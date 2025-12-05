Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Президентом Торгово-промышленной палаты Ростовской области переизбрали Николая Присяжнюка

В Ростовской области переизбрали президента Торгово-промышленной палаты. Им стал Николай Присяжнюк. Руководящие органы Палаты до 2030 года утвердили 2 декабря в рамках III съезда.

Фото: ТПП РО

Мероприятие прошло в «Гранд Ростов Хаятт Ридженси». Его участниками стали предприниматели, руководители организаций, представители муниципальной и региональной власти.

В рамках съезда делегаты утвердили и количественный обновленный состав Совета и Правления ТПП РО.

Мария Хоперская

