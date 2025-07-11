Саратовский облсуд принял решение по делу Максима Шихалова за 51 секунду

В Саратовском областном суде вчера, 10 июля, состоялось заседание по апелляционной жалобе, связанное с делом экс-министра промышленности региона и бывшего гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова. Адвокат обвиняемого Татьяна Шилова обжаловала постановление Кировского районного суда об отказе в удовлетворении жалобы на незаконный привод. Председательствовал судья Виталий Петлюра, от областной прокуратуры присутствовал прокурор апелляционного отдела Сергей Степанов.

Обстоятельства касаются задержания Максима Шихалова 21 марта 2025 года. За день до этого, 20 марта, он был в Ростехе в Москве на согласовании на должность руководителя пермского предприятия «ПМ-Редуктор». Шихалов уволился из КБПА 4 марта, но продолжал руководить другим саратовским предприятием «Алмаз-фазотрон». 20 марта, когда стало известно о его окончательном согласовании на должность, он написал заявление об увольнении по собственному желанию из «Алмаза-фазотрона». Своего заместителя он оповестил об этом примерно в 13:00, заявил Шихалов на суде по видеосвязи из СИЗО.

Уже через несколько часов в отношении него было возбуждено уголовное дело, а в 10:53 21 марта его задержали в Москве и перевезли в Саратов на автомобиле. Как заявляет сторона защиты, никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела Шихалов не получал, от следствия не скрывался, да и возможности не было — билет в Сочи якобы был сдан заранее, а поездки за границу ему запрещены из-за руководства оборонным предприятием.

«У него был с собой телефон, при задержании его изъяли, можно было посмотреть звонки и увидеть, что ему никто не звонил. Его не уведомляли о возбуждении уголовного дела», — подчеркнула Татьяна Шилова.

По ее словам, для привода в следственный отдел должна быть подтвержденная документально неявка, хотя такой на самом деле нет и быть не может.

В своей речи по видеосвязи Максим Шихалов подтвердил, что не скрывался от следствия и посетил бы допросы, если бы знал о них. Он отметил, что «нельзя бесконечно покрывать незаконные действия следователей, это позволяет им творить беззаконие и незаконно удерживать меня под стражей».

«Я не скрывался, тем более не мог явиться туда, куда меня не вызывали. Эти незаконные действия уже привели к серьезным последствиям: я лишен возможности получать квалифицированную медицинскую помощь, которая мне нужна ежедневно в связи с ухудшением здоровья», — сообщил Максим Шихалов.

Прокурор заявил, что решение суда первой инстанции по жалобе является законным и мотивированным. Судья Виталий Петлюра удалился в совещательную комнату и через 51 секунду вернулся с решением, которым оставил жалобу адвоката без удовлетворения.

Как стало известно «Ъ — Средняя Волга», адвокат обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с жалобой на незаконные действия следствия в отношении Шихалова: нарушения при задержании, необоснованность заключения под стражу, затягивание расследования. Татьяна Шилова просит омбудсмена провести проверку законности действий должностных лиц и принять меры по восстановлению нарушенных конституционных прав Шихалова.

Ранее обращение по делу Максима Шихалова было повторно направлено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем изложена информация о нарушениях при производстве, превышении полномочий сотрудниками Кировского следственного отдела по г. Саратову, в частности — жалоба на незаконное задержание. Бастрыкина просят обратить внимание на нарушения и инициировать служебную проверку. Кировский районный суд Саратова 19 июня рассмотрел жалобу на незаконное возбуждение уголовного дела в отношении экс-министра промышленности региона. Саратовский облсуд 30 июня оставил Максима Шихалова в СИЗО до 29 августа.

Ольга Симонова