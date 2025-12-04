Главные новости за 4 декабря. Кавказ

В отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Чиновник затребовал у директора коммерческой организации 3 млн руб. за прекращение дела о рекультивации земель.

Предприниматели Северо-Кавказского федерального округа получили 10,3 млрд руб. финансовой поддержки через микрозаймы государственных МФО и поручительства РГО за девять месяцев 2025 года. Всего 630 субъектов МСП воспользовались этими инструментами.

Имущество обанкротившейся строительной компании АО «Фирма Новострой» из Черкесска выставят на торги с начальной стоимостью 400 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Врачи Краевого клинического кардиологического диспансера впервые в Ставропольском крае провели операцию по установке устройства модуляции сердечной сократимости «Оптимайзер», которое помогает пациентам с тяжелой формой хронической сердечной недостаточности. Ранее такие вмешательства выполнялись только в федеральных центрах.

В Дагестане за 10 месяцев 2025 года переработали почти 6,5 тыс. т рыбной продукции, что на 10% превышает прошлогодний показатель.