В Дагестане объем переработки рыбы вырос на 10%

В Дагестане за 10 месяцев 2025 года переработали почти 6,5 тыс. т рыбной продукции, что на 10% превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Из общего показателя основной объем приходится на долю вылова в Каспийском море, то есть более 5,5 тыс. т рыбы. В настоящий момент в регионе действуют 20 перерабатывающих предприятий, среди лидеров — ИП Мустафаев М.Н., ООО «Дагфиш» и ООО «Каспий рыба», которая готовится запустить новый завод глубокой переработки и производства консервов в Кизлярском районе.

По словам властей, положительная динамика отрасли связана с развитием перерабатывающей инфраструктуры, устойчивым спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью и ростом внутреннего туризма.

Константин Соловьев