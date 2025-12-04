Дагестан нарастил переработку каспийской рыбы на 10%

Дагестан переработал 6427,6 т рыбной продукции за десять месяцев 2025 года. Этот показатель превысил годовой объем 2024 года на 10% — тогда предприятия республики обработали 5850 т, сообщает пресс-служба правительства республики. Руководитель комитета по рыбному хозяйству Хадижат Шамхалова доложила о них лично премьеру Абдулмуслиму Абдулмуслимову.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из общего объема 5530,4 т приходится на рыбу из Каспийского моря. Остальное — завезенная продукция из других регионов России, включая филе семги, горбуши и трески. В августе 2025 года переработка достигла 4 тыс. т, что на 14% больше аналогичного периода 2024 года (3,5 тыс. т), а к сентябрю — 6 тыс. т с ростом 8,5%.

Государственные субсидии стимулируют рост. Предприятия получают поддержку на покупку оборудования не старше трех лет. Это позволяет обновлять мощности, запускать глубокую заморозку и выпускать рыбные корма. Туризм добавляет спроса: в 2024 году Дагестан принял 1,8 млн посетителей, в 2025-м ожидают 2 млн.

В республике трудятся 20 перерабатывающих фирм. Лидерами выступают ИП Мустафаева М.Н., ООО «Дагфиш» и ООО «Каспий рыба». Последняя вскоре запустит завод в Кизлярском районе мощностью 6,5 тыс. т в год — он произведет консервы из сазана, судака и кильки. Экспорт вырос на 63% за девять месяцев 2025 года — поставки идут в Узбекистан, Туркмению, Казахстан, Белоруссию и Грузию.

В 2024 году переработка взлетела в 18 раз по сравнению с 2023 годом. Республика вылавливает 30–40 тыс. т биоресурсов ежегодно, осваивая копчение, соление и консервирование. В 2026 году Хадижат Шамхалова обещает прибавку в 10–15%.

Станислав Маслаков