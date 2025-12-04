Застройщик из КЧР продает комплекс в Московской области за 400 млн рублей

Имущество обанкротившейся строительной компании АО «Фирма Новострой» из Черкесска выставят на торги с начальной стоимостью 400 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В лот входят 19 объектов производственно-складского комплекса, расположенного в городе Старая Купавна Ногинского района Московской области. Выставляемый на продажу комплекс включает пять нежилых зданий общей площадью от 234 до 478 кв. м, земельный участок размером 37,5 тыс. кв. м, железнодорожную ветку протяженностью 402 метра, два гаража, склад сыпучих материалов и другие производственные объекты. Все строения расположены на улице Дорожной.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма Новострой» зарегистрировано в 1998 году в Черкесске (Карачаево-Черкессия). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Бенефициар — Алина Колясова. Выручка компании за 2024 год составила 3,1 млн руб., убыток — 123,2 млн руб.

Земельный участок относится к категории земель населённых пунктов с разрешённым использованием под производственно-складской комплекс.

Дата, время и место проведения торгов будут определены дополнительно.

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 2 февраля 2023 года акционерное общество «Фирма Новострой», занимавшееся строительством жилых и нежилых зданий, признано несостоятельным. Конкурсным управляющим компании назначена Алина Сайфетдинова.

Тат Гаспарян