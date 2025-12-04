Предприниматели СКФО привлекли 10,3 млрд руб. господдержки

Предприниматели Северо-Кавказского федерального округа получили 10,3 млрд руб. финансовой поддержки через микрозаймы государственных МФО и поручительства РГО за девять месяцев 2025 года. Всего 630 субъектов МСП воспользовались этими инструментами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Замминистра Татьяна Илюшникова отметила гибкость мер: микрозаймы выдают на выгодных условиях с прозрачным оформлением. Они подходят разным группам бизнеса. Максимум — 5 млн руб. на срок до трех лет под ставку ниже банковской.

В России за тот же период 21,5 тыс. МСП взяли займы на 38,3 млрд руб. До 2030 года власти выдадут такие инструменты более 170 тыс. компаниям. Поддержка идет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта по МСП. В СКФО за 2021–2024 годы МСП привлекли 153,2 млрд руб. с господдержкой, из них 45 млрд руб. пришлись на 2024 год.

В первом полугодии 2025 года МФО выдали бизнесу микрозаймы на 72,8 млрд руб. по России — рост на 29% год к году. Портфель достиг 111 млрд руб. Коммерческие МФО выдали 47,1 млрд руб., обогнав государственные.

Корпорация МСП выделила СКФО лимит зонтичных поручительств с покрытием до 6%. В 2024 году бизнес привлек по ним 7,6 млрд руб. В 2025 году ожидают еще до 9 млрд руб. С начала года предприниматели получили свыше 15 млрд руб. льготных микрозаймов через платформу МСП.РФ.

Госдума 7 октября одобрила в первом чтении рост лимита микрозайма для бизнеса с 5 до 15 млн руб. Дистанционные займы доминируют: 61% выдач в первом полугодии. Селлеры берут чаще — в среднем четыре займа на 700 тыс. руб.

Станислав Маслаков