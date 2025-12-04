Главные новости за 4 декабря. Ростов-на-Дону и область

Одна из пяти судей из Ростова — Эльмира Пономарева, в отношении которой глава Следственного комитета РФ требует разрешения на возбуждение уголовного дела, подозревается в незаконном приобретении должности. На внеочередном заседании 8 декабря Высшая Квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых ростовских судей, обвиняемых в коррупции.

Проект скоростного трамвая в Ростове-на-Дону отправлен на доработку. Город не получит в 2025 году 17 млрд руб. из федерального бюджета на строительство сети скоростного трамвая.

Вопрос о строительстве на месте ипподрома в Ростове-на-Дону многоквартирного жилого комплекса или парка могут помочь решить местные жители. Территория ипподрома общей площадью 27 га находится в частной собственности, и при этом правительство региона контролирует ситуацию.

Приговор бывшему замгубернатора — экс-министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву обжалован не был и вступил в силу. Железнодорожный суд Ростова осудил его к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Правила «Дизайн-кода Ростова» ограничат цветовое оформление и установку козырьков. В частности, обсуждается запрет на яркие и контрастные оттенки, а также ограничение на окраску архитектурных деталей из натурального камня.