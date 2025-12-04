Приговор экс-замгубернатору Ростовской области Виталию Кушнареву вступил в силу

Приговор бывшему замгубернатора — экс-министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву обжалован не был и вступил в силу. Железнодорожный суд Ростова осудил его к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как установил суд, фигурант в 2024 году требовал взятку в 95 млн руб. у директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева за приемку дорожных работ в регионе. Господин Селезнев сообщил о вымогательстве в ФСБ, и экс-чиновника задержали с поличным при получении 27 млн руб.

Подсудимый признал вину только по делу о хранении оружия. Господин Кушнарев заявил, что нашел пистолет и планировал сдать его в полицию. Гособвинение запрашивало для обвиняемого 14 лет колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн