Правила «Дизайн-кода Ростова» ограничат цветовое оформление и установку козырьков

Специалисты «Центра развития городской среды Ростовской области» провели заседание по рассмотрению проекта дизайн-кода города. Участники обсуждали раздел «Фасады». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Эксперты определили общие требования к различным элементам фасадов для упорядочивания оформления зданий и сооружений. Участники заседания рассмотрели требования к цветовому регулированию, выбору отделки фасадов и подсветке.

В частности, обсуждался запрет на яркие и контрастные оттенки, а также ограничение на окраску архитектурных деталей из натурального камня.

«Отдельное внимание уделили установке козырьков. Их нельзя устанавливать без предварительного согласования с уполномоченными органами или с собственниками здания в порядке, установленном действующим регламентом», — пояснили в пресс-службе.

В Ростове-на-Дону насчитывается более 1 тыс. объектов культурного наследия, в том числе 483 здания — памятника архитектуры, 67 памятников археологии, 125 памятников монументального искусства и воинской славы, 408 мемориальных досок.

«По мнению экспертов, для успешного развития города необходимо найти эффективные способы регулирования застройки, которые бы обеспечивали баланс между потребностями застройщиков и инвесторов, и сохранением привлекательного внешнего вида города»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко