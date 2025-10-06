Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Туапсинский НПЗ

В ночь на 6 октября в Туапсинском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

По предварительным данным, обломки дрона упали на территорию Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, где произошло возгорание помещения охраны. Пожар был оперативно потушен, пострадавшие доставлены в больницу.

Кроме того, фрагменты БПЛА зафиксированы в селе Дедеркой, где они упали на территорию частного домовладения. В результате инцидента возник пожар, который также был быстро ликвидирован. Повреждены окна жилого дома, жертв нет.

На месте происшествий продолжают работать оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков