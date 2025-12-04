NYT: Россия и США обсуждают «четыре элемента» соглашения по Украине

Россия и Соединенные Штаты параллельно обсуждают четыре отдельных элемента соглашения для урегулирования военного конфликта на Украине, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Один из элементов касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, — таких как ограничение численности ее армии и дальности полета ракет.

Также стороны обсуждают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и «более широкие вопросы европейской безопасности», рассказали собеседники NYT. Позицию двух стран по этим пунктам издание не приводит. По словам неназванных американских чиновников, «за последние несколько недель было проведено больше переговоров, чем за последние три года».

Из материала NYT не ясно, идет ли речь о четырех конкретных пунктах плана или о кластерах вопросов. Президент РФ Владимир Путин 4 декабря заявил, что на встрече в Москве переговорщики США предложили объединить пункты плана в «четыре пакета» и обсуждать каждый по-отдельности.

2 декабря в Москве прошли переговоры Владимира Путина, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что ключевой предмет спора — 20% территории ДНР, которые остаются под контролем Украины.

