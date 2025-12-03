«Пока еще компромиссного варианта найдено не было»

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Встреча длилась примерно пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал итоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ