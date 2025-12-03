Рубио назвал основной пункт спора в переговорах по Украине

Ключевой предмет спора в переговорах по урегулированию на Украине — 20% территории ДНР, которые остаются под контролем ВСУ, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, удалось добиться «некоторого прогресса» в этом вопросе, но деталей он не привел.

Фото: File Photo / Reuters

«То, из-за чего они сейчас воюют,— это пространство примерно в 30–50 км и 20% ДНР, которые остаются (под контролем Украины.—"Ъ"). То, что мы пытались сделать — и, я думаю, в чем добились некоторого прогресса,— это выяснить, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее»,— рассказал госсекретарь в интервью Fox News.

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом. Встреча продлилась почти пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден, а некоторые американские наработки по этому вопросу Москва сочла потенциально приемлемыми.

