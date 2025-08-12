У судьи Трахова нашлись подсудные сообщники

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре арестованы Каплан Коблев, Алексей Еремышко и Александр Агеев, одновременно являющиеся участниками процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова имущества стоимостью 2,5 млрд руб. Каплан Коблев, бывший зять Аслана Трахова, а также предприниматели Еремышко и Агеев обвиняются в незаконных сделках с землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Краснодарский краевой суд 12 августа подтвердил законность решений Октябрьского районного суда Краснодара об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Каплану Коблеву и Алексею Еремышко, обвиняемым в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. Фигуранты дела останутся в следственном изоляторе до 1 октября текущего года. 13 августа краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение об аресте Александра Агеева, еще одного обвиняемого по делу о мошенничестве.

Фабула уголовного дела в отношении Коблева, Еремышко и Агеева, как стало известно “Ъ”, не отличается оригинальностью или крупным масштабом. В деле идет речь о небольшом участке коммерческого назначения в Краснодаре.

Около 20 лет назад территория, принадлежавшая муниципалитету, перешла в собственность физического лица, несколько раз была перепродана, а затем по инициативе прокуратуры вернулась в распоряжение города.

Последний приобретатель участка получил компенсацию за изъятое имущество. Следствие считает, что участок выбыл из муниципальной собственности незаконно, в результате реализации злоумышленниками мошеннической схемы.

Уголовное дело в отношении Каплана Коблева, Алексея Еремышко и Александра Агеева примечательно тем, что все три фигуранта одновременно являются участниками громкого антикоррупционного процесса по иску Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство добивается обращения в доход РФ активов стоимостью более 2,5 млрд руб., принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову, его родственникам и доверенным лицам.

Каплан Коблев привлечен в процесс в качестве одного из ответчиков, Алексей Еремышко и Александр Агеев являются третьими лицами.

Прокуратура утверждает, что Аслан Трахов, с 1998 по 2019 год возглавлявший судебную систему Адыгеи, извлекал выгоду из своего служебного положения и оформлял незаконно полученные активы на родственников и доверенных лиц. В частности, Каплан Коблев, бывший муж дочери Аслана Трахова, не имея официальных доходов от трудовой и иной законной деятельности, по данным Генпрокуратуры, в период с 2022 по 2025 год приобрел более 500 объектов кадастровой стоимостью 1,1 млрд руб. Часть имущества господин Коблев продал, оставшись владельцем активов, оцениваемых в 600 млн руб.

Краснодарский бизнесмен Александр Агеев, как следует из искового заявления Генпрокуратуры, выступал промежуточным приобретателем долей в ООО «Торговый комплекс "Монарама Адыгея"», когда коммерческий объект перешел от номинальных владельцев дочери Аслана Трахова и ее бывшему мужу Каплану Коблеву. Каким образом с активами экс-судьи связан Алексей Еремышко, в иске Генпрокуратуры не уточняется.

Иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина был направлен в Октябрьский райсуд Краснодара в начале августа. Предварительное слушание было назначено на 12 августа, однако перед этим истец попросил изменить подсудность дела с учетом влиятельности семьи Траховых в судебной системе Адыгеи и Краснодарского края. Вопрос о подсудности дела будет рассмотрен Четвертым кассационным судом в среду, 13 августа.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев