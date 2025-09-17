Электробусный парк на «Ржевке» не успевают сдать к 2026 году

Парк электрбусов в производственной зоне «Ржевка» не смогут достроить к декабрю 2026 года, как планировалось изначально, заключила комиссия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (КСП). Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе надзорного органа.

Строительство парка из двух площадок, который должен вместить 366 электробусов, идет с 2023 года. К моменту проверки КСП первая площадка была готова на 80%, вторая только на 15%. При этом график не соблюдался в течение всего периода стройки, отдельные работы просрочены на полтора-два года.

Помимо этого, в отношении компании-подрядчика «Геоизол» заведено дело о банкротстве, что также учла комиссия. ГК «Геоизол» выполняла в Петербурге крупные проекты для Министерства обороны РФ, в 2023 году она заключила со Смольным контракт на строительство электробусного парка на Ржевке за 11,4 млрд рублей.

КСП планирует дать администрации Санкт-Петербурга рекомендации по выходу из сложившейся ситуации с минимальными потерями для городской казны.

Артемий Чулков