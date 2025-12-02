Главные новости за 2 декабря. Кавказ

Управление ФСБ по Ставропольскому краю рассекретило архивные материалы в отношении местного жителя, который участвовал в годы ВОВ в немецком карательном батальоне.

Житель Чародинского района Дагестана 12 лет получал пенсию по поддельным документам. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). С 2013 года по 2025 год ему перечислили более 3 млн руб.

Сулейман-Стальская межрайонная прокуратура выявила нарушения в закупках продуктов питания для школ Сулейман-Стальского района Дагестана.

СКФУ разрабатывает уникальный комплекс дронов для МЧС, способный в два раза ускорить обнаружение пострадавших в ЧС. Комплекс позволяет автоматически и без постоянного контроля оператора распределять зоны обследования и строить оптимальные маршруты.

Рост турпотока китайских туристов на курорты Северного Кавказа после открытия безвизового въезда в Россию ожидается, но значительного увеличения не предвидится. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оцениваниет перспективы роста в регионе максимум в 10% в ближайшие годы, несмотря на отмену виз для туристов из Китая с 1 декабря 2025 года.