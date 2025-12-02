В Ставропольском крае рассекретили данные об участнике немецкого карательного батальона

Управление ФСБ по Ставропольскому краю рассекретило архивные материалы в отношении местного жителя, который участвовал в годы ВОВ в немецком карательном батальоне. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в августе 1941 года Николай Таранов сдался в плен вражеским войскам, а спустя два года поступил на службу в немецкую армии. Там его зачислили рядовым в один из карательных батальонов. Таранов неоднократно участвовал в карательных операциях против партизан и мирного населения.

После победы советских войск Таранов находился в лагере репатриированных граждан. Сотрудничество с вражескими войсками он скрывал и мае 1945 года вступил в ряды Красной армии. После демобилизации вернулся на Ставрополье и был арестован в июне 1948 года.

Военный трибунал Белорусского военного округа приговорил его к 25 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на пять лет.

Мария Хоперская