Прокуратура аннулировала контракты школ Дагестана на 11,8 млн рублей

Сулейман-Стальская межрайонная прокуратура выявила нарушения в закупках продуктов питания для школ Сулейман-Стальского района Дагестана, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Директор Герейхановской СОШ №1 заключила с одним индивидуальным предпринимателем четыре договора на поставку еды. Общая сумма превысила 2,1 млн руб., но каждый договор не дотянул до 600 тыс. рублей — так школа обошла требование закона о конкурентных торгах.

Та же схема повторилась в шести других школах района. Все они подписали аналогичные сделки с тем же ИП, раздробив крупный заказ на мелкие контракты. Прокуратура Дагестана подала иск в Арбитражный суд республики. Судьи удовлетворили требования полностью и признали семь договоров ничтожными.

ИП обязан вернуть муниципальным учреждениям 11,8 млн руб. Прокуроры провели проверку исполнения норм контрактной системы в закупках для госнужд. Они сосредоточились на образовательных учреждениях района, где выявили систематическое дробление сделок для уклонения от аукционов.

Этот случай вписывается в серию прокурорских побед в Дагестане. В Бабаюртовском районе суд аннулировал пять договоров на питание в местной СОШ №2 — школа раздробила заказ с ООО и избежала торгов, вернув поставщику 750 тыс. руб. В Хивском районе детсад «Солнышко» заключил девять контрактов с ИП на 600 тыс. руб. — прокуратура добилась их отмены из-за аналогичного нарушения.

Прокуратуры Дагестана активно борются с такими схемами в образовании. В 2025 году они выявили десятки случаев дробления закупок на питание и стройку. Школы и сады часто выбирают одного поставщика без конкуренции, что завышает цены для бюджета. В Сулейман-Стальском районе продолжаются проверки — ранее местные прокуроры передали в суд дела о мошенничестве на стройке школ на миллионы рублей. Решение суда укрепит контроль за расходами на школьное питание в регионе.

Станислав Маслаков