Житель Дагестана 12 лет получал пенсию по поддельным документам

Житель Чародинского района Дагестана 12 лет получал пенсию по поддельным документам. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в СУ СК России по республике Дагестан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2013 году подозреваемый подделал документы о том, что работал в районах Крайнего Севера. Таким образом он получил право на досрочное получение пенсии. С 2013 года по 2025 год ему перечислили более 3 млн руб.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Мария Хоперская

