Seabridge возобновит рейсы между Сочи и Трабзоном без автомобилей

Паромный оператор Seabridge объявил о возобновлении регулярного пассажирского сообщения между Трабзоном и Сочи с 8 декабря после согласования маршрута российскими и турецкими ведомствами. Как сообщил «Ъ-Сочи» генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян, рейсы будут выполняться два раза в неделю и исключительно в пассажирском формате — перевозка легковых автомобилей на данном этапе не предусмотрена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Восстановление линии последовало после инцидента с первым рейсом, выполненным 5 ноября — впервые с момента закрытия маршрута в 2011 году. Паром, покинувший Трабзон вечером, прибыл в акваторию Сочи утром следующего дня, однако из-за учений флота вынужден был более 40 часов находиться на рейде. После получения разрешения на вход во внутренние воды РФ судно так и не смогло пришвартоваться: впоследствии перевозчик сообщил, что покинуть российские территориальные воды без отдельного разрешения также было невозможно. В итоге 8 ноября паром был вынужден вернуться в Турцию. Пассажирам — 18 гражданам России и двум гражданам Турции — оператор обеспечил перелет до конечных пунктов назначения.

По словам господина Туркменяна, проект задумывался с учетом действующих требований и должен содействовать развитию туризма, гуманитарных и деловых контактов между двумя городами, а также созданию рабочих мест. Администрация Сочи настаивает на строгом соблюдении регламентов безопасности и координации с федеральными структурами.

Участники туррынка оценивают перспективы линии с осторожностью. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян считает неудачным запуск маршрута в период штормов и низкого сезонного спроса: по его оценке, пассажиропоток к этому времени года сокращается почти в десять раз. Собеседник полагает, что первые два сезона окажутся убыточными, а рентабельность возможна лишь на третьем году работы. Отсутствие автомобильных перевозок также может сказаться на экономике проекта, хотя сама идея морской переправы, по его словам, остается перспективной: при закреплении расписания линия может сформировать устойчивый спрос, особенно в высокий сезон, когда путешественники из центральных регионов предпочитают поездки в Турцию альтернативным маршрутам.

Вячеслав Рыжков