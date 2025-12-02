В Новомихайловском окажут помощь пострадавшим при атаке БПЛА

Жителям поселка Новомихайловского, пострадавшим в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, будет оказана необходимая помощь для восстановления жилья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Основной объем работ касается замены разбитых окон. Энергоснабжение на оборвавшейся линии уже восстановлено, повреждения на газопроводе оперативно устранены.

Ранее в поселке Новомихайловском три дома получили повреждения: выбиты окна, на одном участке была повреждена линия электропередачи и газопровод. Глава Туапсинского округа поблагодарил все службы за слаженные действия по ликвидации последствий инцидента.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в ночь на 2 декабря над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно ликвидировали 11 БПЛА. Всего ночью дежурными средствами ПВО над регионами России перехватили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Анна Гречко