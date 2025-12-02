Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Кубанью и акваторией Черного моря сбили 11 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря в течение прошедшей ночи суммарно ликвидировали 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Всего ночью дежурными средствами ПВО над регионами России перехватили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Среди них 8 — над Краснодарским краем, 3 — над акваторией Черного моря и 6 — над территорией Республики Крым.

Наибольшее количество беспилотников прошлой ночью уничтожили над Брянской областью — 14.

Алина Зорина

