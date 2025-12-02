Костин поддержал призыв признать проблему курсообразования рубля

Глава ВТБ Андрей Костин поддержал необходимость признать проблему с курсообразованием рубля, на которую обратил внимание первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Свою позицию господин Костин высказал в кулуарах форума «Россия Зовет!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Пьянов в преддверии форума написал пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь». Он считает, что в России наблюдается серьезная проблема с формированием курса рубля, и применявшиеся в прошлом методики не работают. На пресс-конференции топ-менеджер пояснил, что, к примеру, трудно объяснить китайским партнерам, как формируется курс рубля к юаню.

«Это очень сложно объяснить нашим внешнеэкономическим партнерам... Самое важное — это признать эту проблему и начать это обсуждение»,— уверен Дмитрий Пьянов.

Глава ВТБ с ним согласился. «Я послушал, я поддерживаю. В прозе»,— прокомментировал Андрей Костин.

По данным экспертов, с конца июня рубль потерял около 6% к доллару из-за снижения экспортной выручки и роста импорта. В ВТБ допускали ослабление курса до 90 руб. в первом квартале 2026 года.

