Бюджет отправлен на Охотный Ряд

Белый дом внес на рассмотрение Госдумы бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и ряд сопутствующих законопроектов. В условиях сохраняющихся санкций, относительно низких цен на нефть, цикличного охлаждения экономики и снижающихся инвестиций Минфину пришлось «собирать» не столько стимулирующий, сколько устойчивый бюджет. В целом это удалось: рост расходов ограничен, а в процентах к ВВП траты даже сократились. Сжать дефицит-2026 до приемлемых, как считают в Белом доме, 1,6% ВВП помогло и увеличение налогов на 1,8 трлн руб. Приоритеты же расходной части остались прежние: это армия и силовики (38% всех трат), а также социальные расходы (16%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бумажном виде Государственная фельдъегерская служба последние три года доставляет в Госдуму лишь малую часть бюджетного пакета (на фото слева — глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В бумажном виде Государственная фельдъегерская служба последние три года доставляет в Госдуму лишь малую часть бюджетного пакета (на фото слева — глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство в понедельник, 29 сентября, в установленный законодательством срок (до 1 октября) внесло в Госдуму бюджетный пакет — проект бюджета на 2026–2028 годы и большое количество увязанных с ним законопроектов и материалов.

Заявлено, что по части внешних условий новый бюджет сверстан из ожиданий «частичной стабилизации геополитической ситуации без введения дополнительных ограничений», сдержанной динамики импорта (из-за замедления внутреннего спроса и переключения потребителей на отечественные товары), а также исходя из некоторого восстановления экспортных поставок (преимущественно ненефтегазовых).

На подорожание нефти власти при этом не рассчитывают — из-за санкций, влияния американских тарифов на перспективы мировой торговли и глобального экономического роста в целом, а также по причине ожидаемого восстановления спроса на альтернативные источники энергии. После $58 за баррель российской нефти Urals в 2025 году в 2026-м, по прогнозу Минэкономики, ее средняя цена вырастет лишь до $59. Увеличенный санкциями дисконт к сорту Brent в среднем по году составит $11. Бюджету (точнее, его экспортным доходам) на этом фоне должен несколько помочь слабеющий рубль: ожидается, что в 2026-м средний курс национальной валюты составит 92,2 руб./$ после 86,1 руб./$ в 2025-м.

Внутренние условия для верстки бюджета также получились не самыми благоприятными. На фоне замедления деловой активности из-за охлаждения как потребительского, так и инвестиционного спроса прирост ВВП в 2026 году составит лишь 1,3% (далее, впрочем, Белый дом ждет выхода показателя на умеренную траекторию в 2,8% в 2027-м и 2,5% в 2028-м). Сложной выглядит и ситуация с инвестициями: прирост объема капиталовложений в 2025 году на 1,7% в 2026-м сменится его снижением на 0,5%. В пояснительной записке к проекту бюджета это объясняется в том числе ослаблением вклада государственных инвестиций в этот показатель из-за окончания стимулирующей бюджетной политики и завершения активной фазы переориентации российской экономики на внутренний спрос и стимулирования импортозамещающих технологий.

В таких условиях Минфину пришлось «собирать» не столько стимулирующий, сколько устойчивый бюджет — с гарантией достаточности ликвидных резервов (ФНБ) и ограничениями по части наращивания расходов. Согласно внесенному в Госдуму проекту, номинальные доходы бюджета 2026 года должны вырасти на 8,6% к ожидаемым в 2025 году (до 40,3 трлн руб.). Расходы увеличиваются заметно меньше — на 3% (до 44,1 трлн руб.). В более объективном выражении (в процентах ВВП) поступления при этом остаются на прежнем уровне — 17,1% ВВП, а траты снижаются с 19,7% до 18,7% ВВП. Это означает, что после накачки экономики деньгами в 2024–2025 годах (ставшей в том числе причиной роста инфляции) Минфин на 2026-й планирует новую попытку бюджетной консолидации (такой же замысел, впрочем, был у ведомства и годом ранее).

Получаемый при таком раскладе доходов и расходов дефицит бюджета-2026 в 1,6% ВВП, или 3,8 трлн руб., (после ожидаемых в 2025-м 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб.) правительство, по словам его председателя Михаила Мишустина, считает «приемлемым» (см. “Ъ” от 25 сентября). Закрываться разрыв между доходами и расходами будет преимущественно внутренними заимствованиями (чистое размещение госбумаг должно составить 4 трлн руб.). Изъятия из ФНБ также планируется, но в ограниченном объеме — всего 38,5 млрд руб. (на конец следующего года объем ликвидной части фонда должен вырасти до 4,5 трлн руб.).

Отметим, что добиться «приемлемости» дефицита удалось прежде всего через повышение налогов. Как следует из материалов к бюджету, правка налогового законодательства принесет в 2026 году дополнительно почти 1,8 трлн руб. Основную часть этих денег дадут изменения по НДС — 1,4 трлн руб. (повышение ставки налога с 20% до 22% добавит 1,2 трлн руб., снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом — 200 млрд руб.). Еще 74 млрд руб. принесет налог на игорный бизнес, повышающий фискальную нагрузку на букмекеров, 66 млрд руб.— увеличение акцизов на алкоголь и табак (см. также стр. 7).

В расходной части бюджета самые большие запланированные траты, как и в этом году, приходятся на раздел «Национальная оборона» — 12,9 трлн руб. Это 29% всех расходов бюджета-2026. На 2025 год на эти цели было заложено 13,5 трлн руб. (о фактическом исполнении, как и о том, какой эта сумма становится после двух правок бюджета этого года, Минфин не сообщает). Так что, исходя из имеющихся данных, можно говорить о сокращении плановых военных трат на 4%. Еще 3,9 трлн руб. в бюджете 2026 года ждут получателей в разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (9% трат бюджета). Годом ранее план по этому разделу составлял 3,5 трлн руб. (увеличение на 11%). Второй по объему после обороны раздел бюджета — «Социальная политика». На него в 2026 году заложено 7,1 трлн руб., и это 16% всех расходов. В бюджете-2025 эта сумма составляла 6,5 трлн руб. (рост на 9%).

В первом чтении Госдума намерена рассмотреть проект нового бюджета 22 октября.

Вадим Вислогузов