В ВТБ допустили ослабление курса до 90 рублей в первом квартале 2026 года

При стабильной геополитической ситуации доллар может вырасти до 90 руб. в первом квартале 2026 года, заявил первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов. По его словам, ослабление рубля окажет инфляционное давление. В связи с этим ВТБ ожидает «осторожности» Центробанка в отношении денежно-кредитной политики.

По расчетам ВТБ, укрепление курса рубля добавляет примерно два процентных пункта к снижению уровня инфляции. «То есть, сейчас инфляция могла бы быть не около 7%, а около 9%, если бы не курс. То есть он оказывает позитивное влияние»,— пояснил господин Пьянов в интервью «РИА Новости».

С конца июня 2025 года, как сообщали эксперты, рубль потерял около 6% к доллару из-за снижения экспортной выручки и роста импорта. По прогнозу Минэкономики, в 2026-м средний курс рубля составит 92,2 руб./$ после 86,1 руб./$ в 2025-м.

