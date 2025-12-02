Первый зампред ВТБ написал шекспировскую пьесу о Банке России и инфляции

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов представил вдохновленную У. Шекспиром пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь». В ней господин Пьянов описал лето 2025 года, когда исполнительная власть и Банк России (ЦБ) могли заключить «тайный пакт».

«Договоритесь! Сбросьте цепь оков, Инфляции и курса фавориты! Я чувствую, что тайный пакт у вас готов, Межведомственных распрей швы расшиты!»

— пишет топ-менеджер ВТБ от лица некоего «эльфа в синих штанишках». Герой, по задумке автора, одет в корпоративные цвета банка. Его также называют «выскочкой-всезнайкой» и «проказником», поскольку он единственный интересуется у «повелителя духов Оберона» и «покровительницы фей Титании» о положении дел на рынке и жалуется на неустойчивость рубля. «Курс наш — безумные качели: // То семьдесят, то сто при нефти сорок»,— восклицает эльф (цитата по РБК).

В дискуссии участвует и Инфляция. В списке действующих лиц она обозначена как «бывшая добродетель», а теперь — «падший дух». Раньше героиня носила светлые одежды, но потом они стали «темны и искусительны».

Кого именно символизируют Оберон и Титания, в пьесе не уточняется. Последняя лишь гневно заявляет эльфу: «Откуда взял ты, мальчик, этот пакт? С каких миров ты это перенес?». В самом эльфе можно узнать автора. Герои напоминают ему, что весной он снес немало «щелбанов». Вероятно, это отсылка на шуточное пари Дмитрия Пьянова с главой ВТБ Андреем Костиным «на десять щелчков». Один поспорил, что ключевая ставка ЦБ сохранится на прежнем уровне, второй — что показатель будет снижен. В итоге господин Пьянов проиграл. На заседании регулятора 6 июня ставку снизили с 21% до 20% годовых.

По ходу пьесы эльф просит Оберона раскрыть детали «пакта». Его волнует, каким будет курс рубля и как власти планируют сдерживать «безумные качели», на которых валюта балансирует.

Пьеса заканчивается драматично. Эльф так и не получает ответы свои вопросы. «А кто пустил его на нашу встречу?! Что здесь за вольностей страда...» — возмущается в финале Оберон. После этого разговор героев заходит о судьбе маркетплейсов.

Пункты возможного соглашения между властями и ЦБ зампред ВТБ раскрывает в комментариях к пьесе. Среди них — сохранение целевого ориентира для инфляции в 4% и жесткой денежно-кредитной политики (обеспечивает как дезинфляцию, так и рост ВВП).

Это не первый литературный труд Дмитрия Пьянова. В июне 2025 года к Петербургскому международному форуму он подготовил стихотворный манифест от имени «работающего рубля». А в декабре прошлого года — написал «письмо Деду Морозу и Снегурочке от мальчика Димы из синей группы детсада».