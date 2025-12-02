В ВТБ предложили альтернативу плавающему курсу рубля

Первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов предложил заменить механизм плавающего валютного курса рубля. Он считает, что альтернативой мог бы стать «плавающий валютный коридор».

В России сложилась серьезная проблема с формированием курса рубля, и использовавшиеся в прошлом методики не работают, заявил господин Пьянов РБК в преддверии форума «Россия зовет!». По его словам, бизнес сейчас считает, что «курс ненастоящий».

«Все внешние торговые партнеры страны — Залив, Китай, Индия — имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с "сильным подруливанием". Ставим вопрос — по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях?» — добавил Дмитрий Пьянов.

Валютный коридор — один из методов контроля за курсом нацвалюты. Его верхний и нижний предел определяет Центробанк (ЦБ). Регулятор не дает колебаниям курса выходить за них путем проведения валютных интервенций. Осенью 2014 года ЦБ отказался от валютного коридора для рубля и объявил о переходе к режиму плавающего валютного курса.

На 2 декабря ЦБ установил курс доллара ниже 78 руб. впервые за 4,5 месяца. В ВТБ допустили ослабление курса до 90 руб. в первом квартале 2026 года. С конца июня 2025 года, как сообщали эксперты, рубль потерял около 6% к доллару из-за снижения экспортной выручки и роста импорта.

О прогнозе Минэкономики по курсу рубля — в материале «Ъ» «Бюджет отправлен на Охотный Ряд».