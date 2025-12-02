Песков: Россия делает все возможное для сохранения торговли энергоносителями

Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы вести торговлю энергоносителями вопреки санкциям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у страны это успешно получается.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение нашей торговли»,— сказал представитель Кремля на брифинге для индийских СМИ (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что для Москвы важно удовлетворение покупателей гарантированными поставками нефтепродуктов. «Мы управляем этим довольно успешно», — добавил господин Песков.

Он также заявил, что Россия остается важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам. США в августе ввели дополнительные 25%-ные пошлины в отношении индийской продукции в попытке добиться отказа Индии от закупок российской нефти. По данным Reuters, индийские НПЗ снизили импорт российской нефти на 50%.

