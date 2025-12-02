Песков: Россия остается выгодным поставщиком энергоресурсов в Индию

Россия остается важнейшим поставщиком энергоносителей в Индию по конкурентоспособным ценам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что двусторонняя торговля выгодна для Индии и «приносит ей огромную пользу».

По словам господина Пескова, «трудно переоценить» стратегическое взаимодействие России и Индии, а также их сотрудничество в оборонной сфере. Представитель Кремля отметил, что Россия благодарна Индии за дружественное отношение.

«Мы очень благодарны Индии за очень дружественную позицию в настоящее время, очень дружескую позицию по отношению к нашей стране и к нашему глобальному взаимодействию в двусторонних и глобальных делах»,— уточнил пресс-секретарь на брифинге для индийских СМИ (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин 4–5 декабря посетит Индию с госвизитом. Поездка пройдет на фоне усиления тарифного давления Вашингтона на Нью-Дели. В августе США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции, объяснив шаг стремлением добиться отказа Индии от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В октябре Reuters сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%. С 20 ноября индийская Reliance прекратила закупки российской нефти.

