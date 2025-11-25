Нефтехимики ищут нероссийское

Азиатские покупатели начали массово сокращать закупки российской нафты. Поставки этого нефтехимического сырья в Индию, Китай и на крупнейший для РФ экспортный рынок Тайвань в ноябре упали на 57–80% к октябрю. Для Тайваня, некоторые предприятия которого почти полностью зависят от российской нафты, быстро найти альтернативу будет крайне сложно, говорят аналитики.

Экспорт российской нафты — сырья, используемого в том числе в нефтехимии и как добавка при производстве бензина,— в Индию, Китай и Тайвань в ноябре снизился на 57–80% к октябрю в зависимости от направления, по данным S&P Global Commodities at Sea (CAS). Отгрузки в Индию сократились на 57%, до 60 тыс. тонн, в Китай — на 73,3%, до 54 тыс. тонн, на Тайвань — на 79,6%, до 37 тыс. тонн.

По информации участников рынка, которую приводят в S&P Global, некоторые азиатские импортеры отказываются от российского нефтехимического сырья после введения в октябре санкций США.

Индийские покупатели, пишут аналитики со ссылкой на источники, вероятно, полностью прекратят импорт российской нафты. Отказаться от российского сырья может тайваньская Formosa Petrochemical, меньше становится и покупателей в Китае, перечисляют в S&P Global.

Спрос на нафту как добавку при производстве бензина остается высоким, а предложение сырья из стран Ближнего Востока ограничено в том числе из-за технического обслуживания ряда НПЗ. В совокупности со стремлением части покупателей заместить поставки из РФ это приводит к росту цен на нафту в Азии, следует из данных S&P Global. По оценкам Platts, разрыв между котировками для рынков Японии и северо-восточной Европы 24 ноября достиг $43 за тонну — максимума с апреля 2020 года, когда разница составляла $50 за тонну.

Снижение экспорта российской нафты приведет к перестройке логистики через посредников и увеличению скидок, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его оценке, рынок адаптируется в течение месяца, используя схемы, отработанные для других углеводородов.

Освободившуюся нишу, продолжает господин Юшков, могут занять ближневосточные производители, а также предприятия Индии и Китая, использующие нефть из РФ для реэкспорта нефтепродуктов.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что покупатели российской нафты могут ожидать новых продавцов, не аффилированных с РФ. Процесс переоформления контрактов, добавляет он, занимает до трех месяцев и сопровождается торгом по скидкам.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) ранее называл Тайвань крупнейшим импортером российской нафты, а ключевым покупателем — Formosa Petrochemical. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с конца 2024 года РФ отгружала на Тайвань около 1 млн тонн нафты в квартал. По данным таможни Тайваня, которые приводят аналитики, на РФ пришлось 55–60% совокупного импорта нафты за последний год. За счет более низкой цены РФ полностью вытеснила поставщиков нефтепродуктов из Индии и заметно сократила поставки из Катара и Сингапура, говорится в обзоре ЦЦИ. Для РФ рост поставок в тайванском направлении позволил частично компенсировать потерю южнокорейского рынка в июле 2022 года, указывают в ЦЦИ. В 2024–2025 годах нафта из РФ поставлялась исключительно в порт Майляо, где находятся заводы Formosa Petrochemical.

Зависимость отдельных тайваньских предприятий от российских поставок иногда доходила до 90%, отмечает Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. По его словам, быстро перестроить в подобном случае логистику почти невозможно. Реальные потоки экспорта, если были перенаправлены, станут понятны по итогам года, добавляет аналитик.

Нафта, говорит Игорь Юшков, занимает третье место в объеме экспорта нефтепродуктов из РФ после дизтоплива и мазута. По информации отслеживающих сервисов, которую приводит ЦЦИ, с начала 2025 года по середину ноября морской экспорт российской нафты оценивается на уровне 12,6 млн тонн. Это примерно 11,7% от общемировых поставок, что делает РФ вторым игроком на рынке, говорит аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. По его словам, лидер по отгрузкам в мире — ОАЭ с показателем около 20 млн тонн.

Ольга Семеновых