Песков: объем торговли России с Индией может вырасти до $100 млрд к 2030 году

Россия рассчитывает, что объем торговли с Индией к 2030 году достигнет $100 млрд. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ. Он отметил, что весь товарооборот с Индией осуществляется в национальных валютах.

Пресс-секретарь президента сказал, что использование нацвалюты помогает защитить сотрудничество РФ и Индии от влияния «третьих стран»: «Это очень важно, потому что таким образом мы защищаем нашу торговлю, суверенитет».

Дмитрий Песков провел брифинг для индийских СМИ перед саммитом России и Индии в Нью-Дели. Владимир Путин прилетит туда на два дня — 4 и 5 декабря. В МИД Индии надеются, что этот визит определит дальнейшее партнерство двух стран.

6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийскую продукцию. Такое решение в Вашингтоне приняли, чтобы добиться отказа Нью-Дели от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября агентство Reuters сообщило, что после переговоров между Индией и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%. В том же месяце индийские НПЗ впервые приобрели 4 млн баррелей сырой нефти из Гайаны у компании ExxonMobil.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Россия и Индия держат уровень».