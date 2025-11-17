Месту встречи изменить нельзя

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 ноября провел в Москве встречу с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, принимающим участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС. Переговоры министров иностранных дел стали последним контактом высокого уровня перед российско-индийским саммитом в Нью-Дели, намеченным на начало декабря. Визит президента Путина в Индию, который станет его первой поездкой в эту страну после начала украинского конфликта, будет иметь важное символическое значение, учитывая решимость президента Трампа вынудить Индию отказаться от российской нефти. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, делающие предстоящий саммит самым сложным в истории, Москва и Нью-Дели дают понять, что США не подорвут их стратегическое партнерство.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром стали завершающим этапом подготовки к встрече лидеров России и Индии в Нью-Дели, запланированной на начало декабря

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром стали завершающим этапом подготовки к встрече лидеров России и Индии в Нью-Дели, запланированной на начало декабря

До переговоров с Сергеем Лавровым, которые проходили на полях открывшегося в Москве двухдневного заседания Совета глав правительств стран—членов ШОС, Субраманиям Джайшанкар 7 ноября принял в Нью-Дели заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко. Как сообщил по итогам той встречи МИД РФ, стороны «провели обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективным направлениям разнопланового двустороннего сотрудничества, а также графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях».

Резко возросшая в ноябре интенсивность дипломатических контактов сторон связана с финальным этапом подготовки российско-индийской встречи в верхах. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что его визит в Индию планируется в начале декабря, в связи с чем он поручил правительству проработать варианты развития торгово-экономических отношений с Индией, включая вопросы логистики, проведения расчетов и устранения дисбаланса в торговле.

«Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит. Что касается его смыслового и документального наполнения, то не будем забегать вперед. Мы своевременно проанонсируем все те договоренности, которые планируется достигнуть»,— заявил 10 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Несмотря на то что в Кремле пока официально не назвали даты визита Владимира Путина, как ожидается, 23-й российско-индийский саммит должен состояться в начале декабря.

Именно к нему приурочен запланированный на это время Российско-индийский форум, оператором которого выступит Росконгресс.

«4–5 декабря 2025 года в Нью-Дели, Индия, состоится Российско-индийский форум. Участие в нем примут высокопоставленные лица из числа официальных и деловых кругов двух стран»,— говорится в заявлении Росконгресса.

Главные темы форума, обозначенные Росконгрессом,— расширение промышленной кооперации, расширение выхода на российский рынок индийской машинно-технической продукции, увеличение Россией закупок индийской продовольственной продукции. Кроме того, стороны обсудят потенциал роста взаимного предоставления цифровых услуг, наращивание Россией закупок индийской фармацевтической продукции и импорта трудовых ресурсов из Индии, а также сотрудничество в сфере туризма и взаимное увеличение туристических потоков.

Посетивший Индию на прошлой неделе заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев, который возглавил российскую делегацию на международном форуме «Саммит партнерства», проходившем в Вишакзапатнаме (штат Андхра-Прадеш), в интервью российским журналистам отметил, что в ходе предстоящего форума, который приурочен к российско-индийской встрече в верхах, «акцент будет сделан на новые ниши», в том числе возможности по расширению импорта из Индии.

В свою очередь, индийская газета The Economic Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в ходе предстоящего саммита стороны готовят к подписанию соглашение о мобильности рабочей силы, которое в ближайшие годы должно способствовать увеличению числа граждан Индии, работающих в России.

Визит президента Путина в Индию станет его первой поездкой в эту страну после начала украинского конфликта, что придает ему символическое значение.

Напомним, что ровно четверть века назад, в октябре 2000 года, президент Путин и тогдашний премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, одним из пунктов которой стала договоренность ежегодно проводить встречи лидеров двух стран попеременно в России и Индии.

Однако в последние пять лет сторонам пришлось отойти от многолетней традиции. Предыдущий визит Владимира Путина в Индию состоялся лишь в 2021 году, то есть еще до начала СВО и развязанной против России полномасштабной войны санкций и попыток добиться ее международной изоляции. Растущее давление на Москву и попытки Запада втянуть Нью-Дели в антироссийскую коалицию не могли не сказаться на российско-индийском партнерстве в качестве осложняющих его факторов.

Индийская сторона рассчитывала, что Владимир Путин посетит Индию в 2023 году, который был годом ее председательства в G20, однако два года назад в Нью-Дели на саммите «двадцатки» Россию представлял Сергей Лавров.

Ситуация для российско-индийского партнерства еще больше осложнилась после прихода к власти в Вашингтоне в январе этого года президента Трампа, решившегося применительно к сотрудничеству Москвы и Нью-Дели пойти на шаги, которые не позволял себе его предшественник Джо Байден. Заявив о том, что он добьется отказа Индии от закупок российской нефти, Дональд Трамп не ограничился угрозами.

Так, 6 августа президент США ввел дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов, а 22 октября Минфин США включил «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их 34 дочерние структуры в новый пакет американских санкций.

После этого ведущие индийские нефтеперерабатывающие компании, не рискующие нарушать американские санкции, были вынуждены приостановить новые заказы и начать искать альтернативы российской нефти на спотовых рынках.

Кроме того, государственная компания Oil India Corporation столкнулась с проблемой получения дивидендов в размере около $300 млн, полученных от российских нефтяных месторождений. Средства оказались заблокированными на счетах российских банков из-за международных санкций, что делает их перевод в Индию невозможным. Oil India совместно с Indian Oil Corporation Bharat PetroResources владеет долями в российских проектах.

По информации индийских источников, компании изучают юридические способы решения проблемы, а также возлагают надежды на то, что решение будет найдено на уровне лидеров двух стран на предстоящей встрече в верхах.

Комментируя возникшую коллизию на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент Путин указал на то, что ущерб Индии от санкций будет аналогичен ее потерям после отказа от российских энергоносителей. «Откажется Индия от наших энергоносителей, тогда понесет определенный ущерб, и по-разному его считают. Некоторые говорят, что это будет до $9–10 млрд. Если откажется. А если не откажется, то будут тогда введены санкции в виде этих высоких пошлин, и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Так и зачем тогда отказываться?» — заявил Владимир Путин.

Однако Дональд Трамп пока дает понять, что он намерен еще больше усиливать давление. «Вы знаете про Индию и про нефть. Индия отказывается, и другие отказываются»,— заявил Трамп 15 ноября в интервью британскому телеканалу GB News.

А накануне встречи глав МИД России и Индии президент США сообщил о том, что он будет готов поддержать разрабатываемый в Конгрессе США законопроект для введения санкций против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Инициатива предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Сергей Строкань