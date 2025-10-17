Reuters: НПЗ Индии впервые купили гайанскую нефть

Два индийских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) купили 4 млн баррелей гайанской сырой нефти у американской компании ExxonMobil. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Крупнейший по мощности индийский НПЗ Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей сырой гайанской нефти марки Golden Arrowhead, сообщили собеседники агентства. По их словам, партия поступит в конце декабря или в начале января.

Нефтеперерабатывающий завод Hindustan Petroleum Corp купил 2 млн баррелей сырья марок Liza и Unity Gold с поставками в аналогичный период, рассказали источники.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал полностью прекратить импорт российской нефти в Индию. Позже главы четырех крупных индийских нефтеперерабатывающих компаний рассказали Bloomberg, что не ожидали от США таких категоричных заявлений.

В МИД Индии не подтвердили разговор двух глав государств о прекращении закупок нефти из России. Представитель Белого дома заявил Reuters, что США и Индия провели переговоры, и по их итогам индийские НПЗ сократили импорт сырья из РФ на 50%.