МИД Индии: визит Путина в Индию определит ориентиры для укрепления партнерства

Власти Индии рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели определит дальнейшие ориентиры для укрепления партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии. Лидеры также планируют обменяться мнениями по вопросам глобальной повестки.

«Предстоящий государственный визит предоставит возможность руководству Индии и России проанализировать прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать видение укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес»,— сообщили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

17 ноября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил российскую столицу, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На переговорах обсуждались вопросы российско-индийского партнерства и подготовка к 23-му саммиту Москвы и Нью-Дели. В МИД России сообщали, что министры уделили внимание сотрудничеству в энергетической и финансовой сферах, а также вопросам военно-технического и логистического сотрудничества.

Контакты России и Индии проходят на фоне усиления тарифного давления Вашингтона на Нью-Дели. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции, объяснив шаг стремлением добиться отказа Индии от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что Индия перестанет закупать нефть у РФ. В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров между Индией и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%.

Анастасия Домбицкая