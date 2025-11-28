Кремль: Путин посетит Индию с госвизитом 4-5 декабря

Президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Визит пройдет по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

17 ноября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил российскую столицу, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На переговорах обсуждались вопросы российско-индийского партнерства и подготовка к 23-му саммиту Москвы и Нью-Дели. В МИД России сообщали, что министры уделили внимание сотрудничеству в энергетической и финансовой сферах, а также вопросам военно-технического и логистического сотрудничества.

Контакты России и Индии проходят на фоне усиления тарифного давления Вашингтона на Нью-Дели. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции, объяснив шаг стремлением добиться отказа Индии от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что Индия перестанет закупать нефть у РФ. В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров между Индией и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%.

Анастасия Домбицкая