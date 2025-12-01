На Кубани растет число регистраций медицинских компаний

В январе—октябре 2025 года в Краснодарском крае число регистраций медицинских компаний (включая производство лекарств, оптовую торговлю медицинскими изделиями) выросло на 17,17% год к году, подсчитали в сервисе Rusprofile по запросу «Ъ-Кубань».

«За три квартала 2025 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 348 медицинских компаний, за аналогичный период прошлого года — 297»,— отметили в сервисе.

Общее количество юридических лиц и ИП, работающих в сфере медицины на Кубани, достигло 4627.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае объем платных медицинских услуг, оказанных крупными и средними организациями (с численностью работников более 15 человек), вырос до 14,5 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 года. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «За период январь—сентябрь 2024 года крупными и средними медицинскими организациями Краснодарского края оказано платных медицинских услуг населению на сумму 13,3 млрд руб., за январь—сентябрь 2025 года — 14,5 млрд руб., что составило 109,0%»,— сообщили в Краснодарстате.

Наталья Решетняк