Объем платных медицинских услуг на Кубани превысил 14 млрд рублей

В Краснодарском крае объем платных медицинских услуг организаций с численностью работников более 15 человек вырос до 14,5 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2025 года. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Фото: Больница им. Семашко

«За период январь-сентябрь 2024 года крупными и средними медицинскими организациями Краснодарского края оказано платных медицинских услуг населению на сумму 13,3 млрд руб., за январь-сентябрь 2025года —14,5 млрд руб., что составило109,0%»,— сообщили в Краснодарстате.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», жители Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Крыма и Севастополя в первые два месяца 2025 года потратили на медицинские услуги порядка 30 млрд руб. Среди главных стимулирующих развитие отрасли факторов эксперты называют рост хронических заболеваний, старение населения, туристическую привлекательность региона и тренд на превентивную медицину.

Наталья Решетняк