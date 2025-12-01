На ремонт и поддержание 620 мостов на Кубани потребуется 8,8 млрд рублей

В Краснодарском крае 620 мостов, которые необходимо поддерживать в хорошем состоянии. 20 из них, расположенные на автомобильных дорогах регионального значения, находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

«Мы договорились, что проанализируем ситуацию, составим план по ремонту и реконструкции аварийных сооружений. Это нужно делать исходя из приоритетности объектов. Ремонтировать постепенно и главное — делать это вовремя, чтобы не доводить до аварийного состояния, когда потребуется уже масштабная реконструкция»,— заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Евгений Пергун отметил, что в среднем за последние 10 лет в крае восстанавливали около 500 м сооружений ежегодно. По предварительным расчетам, в течение пяти лет для восстановления мостовых объектов ежегодная потребность в финансировании составит около 8,8 млрд руб. По его словам, восстановление работоспособности мостов является стратегической задачей краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александр Дашук сообщил, что ведомство уже подготовило 16 проектов на ремонт дорожных сооружений.

«Ъ-Кубань» писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Фадеевском путепроводе в Краснодаре. Глава региона подчеркнул, что ремонтные работы на объекте должны проводиться без перерывов. Он поручил мэру Краснодара Евгению Наумову ежедневно контролировать процесс реконструкции, а также обеспечить необходимое количество специалистов и техники. Капитальный ремонт проводят в рамках программы комплексного развития дорожной сети краевой столицы. На реконструкцию предусмотрено более 2,5 млрд руб.

Алина Зорина