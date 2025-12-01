Суд вернул в собственность РФ активы портов в Туапсе и Темрюке

Арбитражный суд Краснодарского края по иску Генпрокуратуры вернул в собственность государства четыре портовых предприятия стоимостью более 691 млн руб., включая «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП).

Суд удовлетворил требования заместителя генпрокурора о признании недействительными сделок по приобретению долей в уставном капитале компаний. Ответчиками выступили бизнесмен Шахлар Новрузов, Олег Басин и Наталья Слесарева.

В государственную собственность перешли четыре стратегически важных предприятия: ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Компании специализировались на перевалке фруктов и овощей в портах Туапсе и Темрюка.

Туапсинский морской коммерческий порт был зарегистрирован в 2008 году с уставным капиталом 278,2 млн руб. Первоначально владельцем являлся Олег Басин, в 2014 году права перешли к Шахлару Новрузову, а с 2015 года бенефициаром стала офшорная компания Vonixel Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. За 2024 год чистая прибыль предприятия составила 4,4 млн руб.

ООО «Предприятие ТМКП» до 2009 года принадлежало Наталье Слесаревой, затем перешло к господину Новрузову. ООО «Дар Фрут», созданное в 2002 году, с 2009 года также находилось в собственности бизнесмена. В 2024 году его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Дополнительно в пользу государства конфискованы 24 объекта портовой инфраструктуры ООО «Дартфрут» кадастровой стоимостью 383,6 млн руб. Среди них морские причалы, подъездные пути и автодороги.

Для предотвращения перебоев в работе портов суд постановил немедленно исполнить вынесенное решение. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу на постановление, дата слушаний пока не определена.

Алина Зорина