В Севастополе стабилизировали состояние девочки, раненной при атаке ВСУ

Состояние 15-летней девочки, пострадавшей от атаки ВСУ, удалось стабилизировать, однако оно по-прежнему остается тяжелым. Об этом на заседании правительства сообщил глава городского департамента здравоохранения Виталий Денисов, сообщает ТАСС.

Специалисты проводили операции почти всю ночь, к работе подключались нейрохирурги Федерального центра медицины катастроф. Утром состояние удалось вывести из критической фазы, после чего в 11:00 состоялась телемедицинская консультация с врачами Российской детской клинической больницы.

Господин Денисов подчеркнул, что транспортировка в Москву пока невозможна из-за тяжести состояния, но завтра состоится повторная консультация, которая определит дальнейшие действия.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что власти находятся на постоянной связи с МЧС России — ведомство готово выделить борт для эвакуации пострадавшей, как только врачи дадут разрешение.

Ранее, 30 ноября, глава региона сообщал, что девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели в парке Победы. Медики продолжают круглосуточно следить за динамикой ее состояния.

Анна Гречко