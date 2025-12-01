Объем производства вина на Кубани увеличился на 15% за год

В Краснодарском крае с начала 2025 года произвели свыше 200 млн л вина и шампанского. Объем выпуска продукции увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Кубани отметил, что вся винодельческая продукция изготовлена из местного винограда. По его словам, параллельно с ростом объемов повышается качество выпускаемых напитков.

Множество производителей стали лауреатами конкурса «Сделано на Кубани», где 170 наименований удостоились знака качества. Каждая партия напитков ежегодно подвергается строгому контролю стандартов.

«Виноделие стало полноценной отраслью экономики, которая активно развивается, создает рабочие места, привлекает инвестиции и укрепляет продовольственный и туристический потенциал края»,— резюмировал господин Кондратьев.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за пять лет общая площадь виноградников на территории Краснодарского края увеличилась на 30% — до 33,5 тыс. га благодаря принятому в 2019 году федеральному закону о виноградарстве и виноделии.

Анна Гречко