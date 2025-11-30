КТК же так

Экспорт нефти из Казахстана в 2026 году может снизиться из-за разрушения части инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который идет более 80% поставок страны. Полная замена одного из наливных устройств может затянуться до лета, а стоимость подобной системы оценивается в $80–120 млн. Аналитики ждут роста ставок фрахта из-за обострения ситуации в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС Вид на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум (соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска) лишился одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-2 в результате атаки безэкипажного катера. Как сообщила компания, дальнейшая эксплуатация невозможна. В КТК уточнили, что на ВПУ-2 не стояло танкера под загрузкой и нефти в шлангах не было. В КТК отметили, что это стало третьей атакой против объектов компании. Ранее атакованы были НПС «Кропоткинская», повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске.

По словам собеседников “Ъ”, КТК, вероятно, понесет существенные затраты на подъем пострадавшего ВПУ и, возможно, его ликвидацию. Возможные потери оцениваются в миллионы рублей.

В КТК планировали в 2026 году менять ВПУ-1 и ВПУ-2, введенные в эксплуатацию в 2021 году. Производство новых устройств должно завершиться в декабре. 27 ноября акционеры КТК посещали в ОАЭ площадку судоремонтного завода Drydocks World Dubai, чтобы проверить готовность новых ВПУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ВПУ-3 на момент атаки находился на ремонте по замене плавучих и подводных шлангов. Как сообщал КТК 12 ноября, остановка должна была продлиться ориентировочно около двух месяцев, но окончательный срок зависел от погодных условий, так как начинается сезон штормов. Тогда в КТК поясняли, что замена шлангов — это программа 2026 года, но она проводится заранее, чтобы обеспечить стабильную работу ВПУ-3 при замене ВПУ-1 и ВПУ-2.

Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.

МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой и расценил произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины. Республика ожидает от украинской стороны «принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем». В казахстанском Минэнерго заявили, что экстренно активизировали план по перенаправлению нефти на альтернативные маршруты.

Среднюю стоимость полной работоспособной системы ВПУ, аналогичной существующим, источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, оценивают в $80–120 млн. По их словам, несмотря на высокую стадию готовности новых устройств, их доставка и монтаж займут несколько месяцев и в полном объеме три ВПУ смогут работать не раньше лета-осени 2026 года. Сейчас, по данным собеседников “Ъ”, отгрузка нефти на КТК возобновилась через ВПУ-1.

Теперь, допускают источники “Ъ”, ремонт ВПУ-3 будет отложен, и второе устройство запущено в эксплуатацию. Но, напоминают собеседники “Ъ”, это нетипичная ситуация. Из трех ВПУ традиционно работают два, а один остается в резерве. Тот же принцип применяется даже при выбытии одного устройства, так как «они не рассчитаны на безостановочную работу на больших объемах». Если продолжить ремонт ВПУ-3, есть риск не выполнить план прокачки. В декабре, сообщало Reuters, прокачка через КТК должна была вырасти на 17% к ноябрю, до 1,7 млн баррелей в сутки в связи с ростом добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана Тенгиз.

Источники “Ъ” полагают, что даже с учетом постоянной работы двух действующих ВПУ КТК не удастся избежать снижения перевалки нефти в декабре и первом полугодии 2026 года.

Во-первых, поясняют они, шланги на ВПУ-3 придется поменять, как и планировалось, то есть нужно будет вывести его из работы на какой-то срок и сделать это до середины года, когда будут устанавливать новые ВПУ. Во-вторых, ритмичности отгрузок постоянно мешает введение в порту режима атаки БПЛА и БЭК, во время которого танкеры снимаются с загрузки и выводятся из акватории порта.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что Казахстан в ближайшее время не почувствует снижение отгрузки через КТК, так как нефть пока будет закачиваться в резервуары объемом около 1 млн тонн. Но через неделю Астана может быть вынуждена снизить добычу на своих месторождениях, и даже при запуске двух ВПУ в эксплуатацию КТК вряд ли полностью выполнит план прокачки по итогам 2026 года. По словам эксперта, перенаправлять сырье на альтернативные маршруты Казахстану будет дороже. Например, тариф на прокачку по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан почти втрое выше, чем на КТК, и нужно доставить туда нефть через Каспийское море танкером и перегрузить. Экономика акционеров КТК и бюджет Казахстана пострадают в любом случае, считает Игорь Юшков. Обострение ситуации на Черном море, добавляет он, может привести к подорожанию перевозок нефти. Так, 28 ноября в Черном море были атакованы танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat. МИД Турции заявил, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе.

Ольга Мордюшенко