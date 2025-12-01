Четыре БПЛА сбили над Краснодарским краем в ночь на 1 декабря

Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Краснодарским краем в ночь на 1 декабря. Попытку атаки пресекли в период с 23:30 до 07:00, сообщает Минобороны РФ.

По данным оперативного штаба Кубани, в поселке Ильский Северского района выбило стекла в трех домах и повреждена вышка связи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Всего над Россией сбили 32 дрона. Четыре БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Новгородской областями. Три — над Ленинградской областью, три — над акваторией Азовского моря. Еще два беспилотника обезвредили над Воронежской областью. По одному дрону сбили над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в период с 8:00 до 12:00 30 ноября ПВО отразили атаку пяти БПЛА над Краснодарским краем.

Анна Гречко