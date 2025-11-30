Над Краснодарским краем и Черным морем ночью 30 ноября уничтожили 13 БПЛА
В течение прошедшей ночи 30 ноября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края семь украинских БПЛА самолетного типа, еще шесть были ликвидированы над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным оборонного ведомства, всего в течение минувшей ночи над территорией России ночи средства ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА. Из них 16 — над территорией Ростовской области, три — над Белгородчиной, один — в небе над Курской областью.