Над Краснодарским краем и Черным морем ночью 30 ноября уничтожили 13 БПЛА

В течение прошедшей ночи 30 ноября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края семь украинских БПЛА самолетного типа, еще шесть были ликвидированы над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, всего в течение минувшей ночи над территорией России ночи средства ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА. Из них 16 — над территорией Ростовской области, три — над Белгородчиной, один — в небе над Курской областью.

Андрей Николаев