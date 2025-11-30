В ювелирных магазинах Кубани продали украшений на 23,8 млрд рублей в 2025 году

В январе-сентябре в специализированных магазинах Кубани продали ювелирных украшений на 23,8 млрд руб., что на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении объем реализации вырос на 6,5%. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В выборочном статистическом наблюдении за потребительскими ценами в группе “ювелирные изделия” участвует только одна позиция — «Кольцо обручальное золотое». Индекс потребительских цен на него в октябре 2025 года по отношению к декабрю 2024 года составил 108,8%»,— добавили в службе статистики.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество производителей ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров за год сократилось на 16%: с 50 до 42 организаций. В 2025 году украшения выпускают шесть юридических лиц (+3 год к году) и 36 индивидуальных предпринимателей (ИП) (-5 год к году). Количество компаний, торгующих ювелирными украшениями, сократилось на 20%.

Спрос на ювелирные украшения с учетом сетевой и несетевой розницы, онлайн- и офлайн-продаж на Кубани в январе-октябре 2025 года сократился на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 8% — до 10 тыс. руб. В Адыгее продажи ювелирных украшений и бижутерии снизились на 6% в 2025 году

Маргарита Синкевич