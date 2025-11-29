В Адыгее продажи ювелирных украшений и бижутерии снизились на 6% в 2025 году

В Республике Адыгея количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 7%, достигнув 9,9 тыс. руб., рассказали «Ъ-Кубань» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Эксперты предоставили данные на основе анализа сетевой и несетевой розницы, онлайн- и офлайн-продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным компании «Контур.Фокус», ювелирные изделия в Адыгее производят два индивидуальных предпринимателя, что на одного меньше, чем год назад.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 8% и превысил 10 тыс. руб.

На 6%, как и в Адыгее, снизился спрос на украшения в Крыму. Средний чек покупки в республике достиг 9,3 тыс. руб., что на 9% больше, чем годом ранее.

Маргарита Синкевич